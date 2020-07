Amazoni, Facebooki, Apple’i ja Google’i juhid pidid USA kongressis aru andma oma „liiga suure võimu” kohta

Maailma rikkaime mehe Bezose jaoks oli veel üks ebamugav hetk see, kui esindajatekoja liige Georgiast Lucy McBath mängis ette helisalvestuse, milles üks õpikute müüja rääkis, et Amazon kõrvaldas ta oma turult ilma korraliku seletuseta.

„Ma ütlen, et see ei ole vastuvõetav,” kommenteeris Bezos ja lisas: „Aga ma ei arva, et see on süstemaatiline, mis toimub.”

Vabariiklased võtsid teemaks Google’i vastumeelsuse teha koostööd USA sõjaväega. Ken Buck viitas Google’i 2018. aasta otsusele loobuda osalemisest konkursil pilveteenuste osutamiseks Pentagonile. Google väitis, et see töö oleks vastuolus ettevõtte väärtustega, mis ei luba arendada tehisintellektiga relvi.

Buck süüdistas Google’it ka Hiina abistamises, mida Pichai eitas.

Domineerivat e-kaubandusettevõtet Amazoni ja ülimalt tulutoovat App Store’i pidavat Apple’it on aastaid süüdistatud selles, et nad on oma platvormidel ebaausad väravavalvurid, kes võtavad tasu, andes samas eelised oma toodetele ja kasutades ära andmeid, mis pole teistele kättesaadavad.

Facebooki ja Google’i emafirmat Alphabeti on süüdistatud oma domineeriva positsiooni kasutamises sotsiaalmeedia ja otsingu valdkondades väiksemate rivaalide ülesostmiseks oma positsiooni tsementeerimiseks ning oma võrgustike tohutu haarde kasutamises tarbijate suunamiseks nende oma toodete juurde.

Nelikust näitas Apple üles kõige väiksemat ebamugavust. Cook tõrjus väiteid, et App Store valib ise välja võitjaid ja kaotajaid ning eelistab oma rakendusi.

„Kui Apple on väravavalvur, siis see mida me oleme teinud, on värava rohkem avamine,” ütles Cook.