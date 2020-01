Amazoni juht saab sotsiaalmeedias hagu alla, et annetas „ainult” 690 000 dollarit Austraalia heaks

Teda on nimetatud odavaks ja soovitatud lisada kaks nulli sellele summale, mis ta on praegu lubanud Austraalia heaks annetada. „Olen nõus, et igasugune summa on abiks, aga kui sa oled maailma rikkaim inimene ja annetad ainult 0,000059% oma varast, siis on see koonerdamine,” tähendas üks kommentaator tema Instagrami postituse all.

Ta lisas, et pigem peegeldab selline samm odavat suhtekorralduslikku sammu. „Isegi kuulsused, kellel on oluliselt vähem vara, on annetanud rohkem,” pani kommentaator Bezosele hagu alla. Tõepoolest, Metallica on oma 68,5 miljoni dollari suuruse vara väärtuse juures lubanud annetada Austraalia heaks 750 000 USA dollarit.

Kylie Jenner, keda Forbes on nimetanud noorimaks ise ennast üles töötanud miljardäriks, annetab miljon USA dollarit Austraalia metsatulekahjude leevenduseks. Elton John ja Chris Hemsworth on mõlemad annetanud miljon dollarit Austraalia heaks. Instagrami modell Kaylen Ward on samuti kogunud üle miljoni dollari.

Austraalias mitu kuud lõõmanud metsatulekahjude kogukahju hinnatakse oluliselt suuremaks, kui 2008. aasta nö musta laupäeva tulekahju kahju, mis küündis 4 miljardit Austraalia dollari ehk 3,04 miljardit USA dollarini ja mille käigus hävis 450 000 hektarit.