Amazoni värske rootsikeelne veebileht tekitas palju elevust: müügil on „vägistamiskardin” ja suguelundid

Veebileht on täielikult rootsikeelne, aga tootenimetused ja muu informatsioon näivad olevat automaatselt tõlgitud, mis on viinud väga veidrate moodustisteni, vahendab The Local.

Mitmete toodete kirjeldustes esineb rootsikeelne sõna våldtäkt („vägistamine/seksuaalne kallaletung”), mis on ilmselt valesti tõlgitud inglisekeelsest sõnast rape, mis on nii rootsi kui ka eesti keeles „raps”, võib aga inglise keeles olla ka vägistamine.

Alloleval pildil on seega „vägistamisõie kaunistusega vannieesriie”.

Aaaaah, nej men tänk om man skulle köpa något på amazon punkt ess eee då ska vi se vad vi hittar. pic.twitter.com/f1qNiqeBv2 — Linus Larsson (@LinusLarsson) October 28, 2020

Pardipojaga õnnitluskaardi juurde on kirjutatud söta-ansikte-kuk ehk „nunnu-näoga-riist”.

See pole ainus koht, kus kuked on tõlgitud rootsi keelde sõnaga kuk, mis on ropp sõna peenise kohta. Allpool on „käsitsi kootud riistad”. Tõlke aluseks ingliskeelne cock.

Är det de här man får lära sig att göra i slöjden numera? pic.twitter.com/lwuD3iAXFG — Ola Kallqvist (@olakallqvist) October 28, 2020

Calvin Kleini aluspesu reklaamiti väljendiga mäns bagageutrymme („meeste pagasiruum”). Ingliskeelne trunks võib tähendada nii meeste aluspesu kui ka pagasiruume.

Jalgpalliväravavahi särgist lastele oli saanud torvåldtäkt. Tor ei tähenda rootsi keeles midagi, küll on aga „väravavaht” saksa keeles Torwart. Våldtäkt nagu teada on vägistamine. Seega „torvägistamine”.

Kellu juurde oli kirjutatud professionell självhäftande pung („professionaalne isekleepuv munandikott”).

Koormarihm sai nimetuse knark spännband ehk „narkorihm”.

Och sen undrar jag ju vilket sorts av knark de menar? https://t.co/qBQ3xW9co5 — Ele-Kaja (@elekaja) October 28, 2020

Ka mõned kaubamärgistatud nimed olid tõlkemasinast läbi käinud. Nii sai „Tähesõdade” Death Starist död stjärna („surnud täht”).