Ameerika ärimehe vastane kõmuline protsess võib libiseda Putini sõbra näppude vahelt

Kommersanti allikate väitel tutvusid juurdluskomitee eriti oluliste asjade uurija Ljudmila Samoilenko ja tema alluvad eile kõnealuste uuringute tulemustega.

Kommersanti vestluskaaslane märkis, et kui skandaalse kriminaalasja algatamisele 2019. aasta veebruaris oleks eelnenud kohtueelne audit, poleks uurimiseks põhjust olnudki. Uurija hoiatas varem ettevõtte eksperti ekspertiisi avaldamise eest.

Vostotšnõi panga aktsionär ja juhatuse liige Šerzod Jusupov väitis uurimisorganitele tehtud avalduses, et 2017. aastal veenis Michael Calvey teda hääletama finantsstruktuurile ebasoodsa kokkuleppe poolt. Lepingu kohaselt sai pank 59,9% Luksemburgis asuva ettevõtte International Financial Technology Group aktsiatest seoses võlgadega, mis olid seotud laenudega 2,5 miljardit rubla, mida ei tagastatud esimast sissenõude õigust omanud agentuurile NAO. Calvey hindas aktsiate väärtuseks rohkem kui 42 miljonit eurot, Jusupovi audiitorid aga järeldasid, et nende maksumus ei ületa 8500 eurot.

Calvey, kes oli Venemaa majandusse mitme miljardi dollarilisi investeeringuid teinud fondi BVCP asutaja, süüdistati tänavu veebruaris pettuses ja saadeti Basmannõi ringkonnakohtu otsusega kohtueelsesse kinnipidamiskeskusesse.

Pärast Uniastrumi panga ühinemist Vostotšnõiga 2017. aastal avastati ligi 42 miljoni euro suurune puudujääk. Calvi sõnul selgus mõni päev pärast lepingu allkirjastamist, et raha võeti pangast välja kümne tehinguga, mida ameeriklane nimetas fiktiivseks. Selguse loomiseks esitati Londoni kohtusse kaebus, milles süüdistatavateks olid Uniastrumi endine president ja nüüd Vostošnõi juhatuse liige Artem Avetisjan ning mõnede sõnul ka Šerzod Jusupov.