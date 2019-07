Ameerika ettevõtte tahab Eestist tuumajaama tarbeks radioaktiivset materjali osta

Ameerika Ühendriikides opereeriv ettevõte Energy Fuels Resources esitas aprillis Utah'i osariigi jäätmekäitluse ja kiirguskontrolli osakonnale taotluse, et Ida-Euroopast radioaktiivset materjali tarnida, kirjutab The Journal.

Radioaktiivse materjali jääke tahab Ameerika ettevõte oma Utah'i osariigis paiknevasse White Mesa uraanitehasesse vastu võtta Sillamäel haruldasi muldmetalle käitlevast maagitöötlusettevõttest NPM Silmet. Nendes jääkides sisalduvast uraanist plaanib Ameerika tehas valmistada tuumajaamade tarbeks kütusevardaid.

Postimees kirjutas märtsis, et NPM Silmet loobus plaanist tootmisjääke Eestisse matta ning toimetab need uue kava kohaselt USA-sse. The Journal märgib, et Silmeti probleem on ladustamispiirangute täitumine. Radioaktiivsete jäätmete ladustamine on Eestis reguleeritud ning Silmetile lubatud 615,5 tonnist on ettevõttel hetkel täis 600 tonni jäätmeid.

Silmet on ajutiselt peatanud antud radioaktiivseid jäätmeid eritavad tootmisprotsessid ning nende radioaktiivsuse litsents aegus jaanuaris. Eesti keskkonnaministeerium nõuab, et enne litsensi pikendamist peab ettevõttel olema uraani sisaldavatest jäätmetest lahti saamiseks selge plaan ning sobiva vastuvõtva ettevõttega kokkulepe.

Kuna Eestis taoliste jäätmete lõpphoiustamiseks või taaskasutamiseks sobivat paika ei leidu, pöörduski Silmet ameeriklaste poole. Kui taotlusprotsess - mis on hetkel Ameerikas algstaadiumis - peaks saama eduka vastuse, siis jäätmete transporditee kohta veel selget plaani pole, märgib The Journal.