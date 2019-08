Ameerika Ühendriigid külmutavad Nord Stream 2-te

Sanktsioonid puudutavad torujuhtme Nord Stream 2 avamere lõiguga tegelevate laevasid ning nendega seotud üksusi ja isikuid. Eelnõuga soovitakse keelata USA-sse sisenemine ja kehtestada varade külmutamine isikutele, kes on seotud laevade müügiga, rentimisega, pakkumisega või teenuste osutamisega Venemaa torujuhtmete vähemalt 30 meetri sügavusele merre laskmisel.

Eelnõu peab läbima hääletuse senatis, seejärel esindajatekojas ning positiivse otsuse korral peab saama heakskiidu president Donald Trumpilt

Piki Läänemere põhja kulgev gaasijuhe Nord Stream 2 on ette nähtud gaasi tarnimiseks Venemaalt Saksamaale.

Venemaa ja Ukraina vahelise gaasitransiidi leping lõppeb tänavu 31. detsembril ja Nord Streamist saab alternatiivne tarnekanal, kui lepingut ei pikendata. Projekti arendajad teatasid äsja, et kavatsevad esimese gaasitarne torujuhtme kaudu teha just 31. detsembri südaööl.

Austria naftaettevõtte OMV juht Rainer Zele ütles juuni lõpus, et Nord Stream 2 turuletoomist võib häirida asjaolu, et Taani ei ole seni andnud oma vetes sellele projektile ehitusluba. „See on teoreetiline võimalus. Nord Stream 2 AG suudab plaani täita. Kuid me ei tea, millal me loa saame. Peame ootama, kuni Taani võimud selle välja annavad. Mida hiljem nad seda pakuvad, seda suurem on oht, et projekt hilineb, ” ütles Zele Vene-Saksa kaubanduskoja pressikonverentsil.

Eelmisel pühapäeval sai teatavaks, et Trumpi lähedane Kentucky vabariiklasest senaator Rand Paul takistas varem Nord Stream 2 gaasijuhtme vastaste sanktsioonide vastu võtmist Kongressis.