Ameeriklased on kuhjuvate krediitkaardivõlgade maksmisega tõsises hädas

Kuigi üldine maksetega hilinemise määr on suhteliselt madal, hoiatavad analüütikud, et üha suurenev krediitkaardite populaarsus kätkeb endas teatud elanikkonna jaoks suuri riske.

Ligi kolmandik krediitkaartidest kuuluvad 60-aastastele ja vanematele, samas kui noored ameeriklased seisavad silmitsi ajaloo rekordiliste õppelaenuvõlgadega.

See on aga eriti murettekitav, sest osad vanemad ning nooremad laenuvõtjad võivad olla oma pereliikmetest sõltuvad, tõdeb iCIMSi peaökonomist Josh Wright. „See tähendab, et kui oodatud majanduse aeglustumine tõsiseks muutub, on need grupid majandusele kõige suurem oht,“ rääkis ta.

Samal ajal kui USA töötuse määr on viimaste kümnendite rekordmadala lähedal ning palgakasv kogub hoogu, on kogu maailma majanduses oodata aeglustumist.

USA keskpanga Föderaalreservi andmetel on krediitkaardivõlgade tagasimasketega tõsine probleem juba 2017. aastast. Ka on rekordiliselt neid ameeriklasi, kes on autolaenu maksetega 90 päeva hiljaks jäänud.

Üha kasvav maksetega hilinemine on ohtlik sisetarbimisele, mis annab USA majandusaktiivsusest enam kui kaks kolmandikku.