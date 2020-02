Amet käsib Sõnajalgadel Aidus püstitatud tuuliku labad maha võtta

TTJA tegi esmaspäeval, 10. veebruaril tuuleärimeestele Andres ja Oleg Sõnajalale kuuluvale ettevõttele Eleon Green OÜ ettekirjutuse eemaldada mullu kevadel Aidu tuuleparki püstitatud tuulikult nr 5 labad, kuna need segavad ka mittetöötavas olekus riigikaitse eelhoiatussüsteemi töövõimet, teatas amet pressiteate vahendusel.

TTJA põhjendab seda sammuga sellega, et on alates 2019. aasta märtsist viinud Aidu tuulepargi osas läbi põhjaliku järelevalvemenetluse, analüüsinud arendaja poolt esitatud tuulikute mõjuanalüüse, kaalunud kompromissettepanekuid ja tutvunud korduvalt kaitseministeeriumi valduses olevate ohuhinnangutega.

Selle käigus on saanud selgeks, et kaitseväe eelhoiatussüsteemi toimimise seisukohalt on jätkuvalt kriitilise tähtsusega, et riigikaitse eelhoiatussüsteemide töövõime oleks tagatud. „Oht riigi julgeolekule on reaalne ja see on juba realiseerunud, Aidu tuuleparki püstitatud tuulikud segavad riigikaitseliste eelhoiatussüsteemide tööd ning lisaradari ostmiseni läheb mitu aastat,“ sõnas TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.

Sõnajalad on jätkanud keeldu eirates ka ehitusega

Kuna riigi julgeolek on esmatähtis ja ükski arendaja pakutud lahendus ei kõrvalda täna ohtu riigi julgeolekule, siis tulebki arendajatel Aidus tuulikult nr 5 küljest maha võtta selle labad. Kuigi TTJA on olnud menetluse ajal Eleon Green OÜ-ga tihedas suhtluses ning arendaja palvel lubanud ehituskeelu ajal teostada ainult tuulikute ohutust tagavaid töid, on nüüd selgunud, et arendajad on keelust hoolimata jätkanud ka ehitustegevustega.