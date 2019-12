Amet keeldus Linnamäe paisu muinsuskaitse alt välja võtmast

Jägala Kalateed MTÜ on toetanud Jägala jõe avamist lõheliste kudemisalaks ning sellega seoses olnud vastu elektritootmise jätkamisele Linnamäe paisul. Muinsuskaitseamet (MKA) ei algatanud paisu mälestiseks olemise lõpetamiseks menetlust. Amet põhjendas keeldumist muu hulgas Linnamäe paisu olulisuse ja vanusega ning arhitektuuriväärtusega.

"Tegemist on on silmapaistva, mastaapse ja kõrgel professionaalsel tasemel kavandatud insenertehnilise rajatisega. Linnamäe pais on suurim ja silmapaistvaim enne II maailmasõda ehitatud pais Eestis," märkis ameti kaitsekorralduse peaspetsialist Kersti Siim vastuses MTÜ-le.

Pais on MKA hinnangul tööstusarhitektuuri silmapaistev näide, mille algupärane arhitektuurne lahendus on säilinud. Pais rekonstrueeriti 2002. aastal ning töötab endiselt algses funktsioonis, kandes edasi ka paiga vaimset pärandit – inimese oskust looduse jõul toota elektrit, märgiti vastuses.

