Amet lõpetas Rae Kivitehase suhtes menetluse. See läks ettevõttele maksma 300 000 eurot

„Oleme teinud viimasel aastal väga tihedat koostööd nii TTJA kui ka erinevate laboritega, et kõrvaldada kõik ettekirjutused, mis meie tehasele ning tootmisele tehti,“ selgitas Rae Kivitehase juhatuse liige Marko Koidu. Selleks on ettevõte ellu viinud terve rea uuendusi ja täiendusi, mistõttu on tehasesse tehtud investeeringud läinud maksma ligi 300 000 eurot.

„Meie eesmärk ei olnud tegeleda ainult ettekirjutustes väljatooduga, vaid kasutada seda hetke tehase täiesti uuele tasemele viimiseks – seda nii tootmise automatiseerimise kui ka kvaliteedi tagamise protsesside osas. Oleme üle vaadanud kõik töölõigud, meie personal on läbinud mitmeid uusi koolitusi ning tehases on kasutusele võetud mitu uut masinat,“ kirjeldas Koidu.

Tema kinnitusel kontrollib ettevõtte kvaliteedijuht laboris igapäevaselt toodangut, mistõttu on välistatud, et tehasest jõuaks müüki mõni mittenõuetele vastav kivi.

TTJA alustas 2. oktoobril 2018 järelevalvemenetlust Rae Kivitehas OÜ suhtes, et välja selgitada toodetavate betoonmüürikivide Magna reaplokk 190 nõuetele vastavus. Oktoobris ja detsembris 2018 TTJA tellitud ning AS Teede Tehnokeskuses tehtud müürikivide survetugevuse test müürikivile Magna 190 reaplokk andis nõrgema tulemuse kui Rae Kivitehas oli antud toote puhul lubanud.

Deklareeritust nõrgema tulemuse sai Teede Tehnokeskuse labor ka augustis 2019 testimisse võetud müürikividelt, mille järel kehtestas TTJA Rae Kivitehase tootele Magna reaplokk 190 müügikeelu 3 kuuks. Magna reaplokk 190 müügikeelu ajal oli Rae Kivitehas OÜ-l võimalik turustada Magna reaplokk 190 neid partiisid, mis läbisid katsetused akrediteeritud laboris. 3 kuu jooksul katsetas Rae Kivitehas OÜ kokku 11 partiid, mis kõik vastasid nõuetele.