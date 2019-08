Ametist lahkuv EASi juht: ma ei tea, millele minister Kingo viitas EASi „segaste rahaasjade” puhul

Juulis vahetas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo (EKRE) välja kolm EASi nõukogu liiget ja ütles, et „EASi on saatnud juba mõnda aega segased rahaasjad ja otsused, mis ei ole mõjunud hästi riigi sihtasutuse mainele".

Täna ametist lahkumisest teatanud Ivask ütles, et see pole tal kunagi Kingoga teemaks tulnud. Ivask sõnas, et Kingo pole talle etteheiteid teinud ja minister olevat hoopis korduvalt küsinud, kas ta soovib hoopis ümber mõelda ning EASi jääda.

Ivask lausus, et on EASis saanud olulisi asju teha ja soovib erasektoris taas kätt proovida. Ta märkis, et tema lahkumine pole seotud nõukogus tehtud muudatustega.

Edasistest plaanidest rääkides jäi Ivask kidakeelseks ja ütles, et vastavalt kokkuleppele ei saa ta seda veel välja öelda.

Ivask juhtis EASi ligi kaks ja pool aastat.