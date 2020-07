Ametist lahkuv maksuameti juht: ma ise ka veel ei tea, kuhu tööle lähen

„Mulle tundus mõistlik kõigepealt öelda, et olen lahkumas ja siis hakata selgemaid plaane paika seadma," kommenteeris Laid ja lisas, et pole veel ühegi ettevõttega läbirääkimisi pidanud ega kokkuleppeid sõlminud.

Laidi sõnul tahab ta minna tagasi erasektorisse, kuna tunneb, et toimetab juhina paremini keskkonnas, kus on selged ärilised eesmärgid.

Ta tõi välja, et MTAsse tööle tulles oli tema eesmärgiks ehitada jätkusuutlikku, kliendikeskset ning eesmärgipärast organisatsiooni. „Need olid kolm suuremat suunda ja mulle tundub, et kui vaatan tulemusi, siis need asjad liiguvad kenasti," märkis MTA juht. „Ma ei plaaninudki avalikku sektorisse lõputult jääda ja tundus, et on sobilik hetk, kus viisakalt edasi liikuda."

Laid rääkis ka koroonakriisi mõjudest MTA vaatepunktist ja ütles, et ettevõtete maksuvõlad kasvasid aprillis järsult, kuid on nüüd püsinud stabiilselt. „Meie vaates oli oluline, et kui suurel osal sektoritest käibed vähenevad või kaovad, siis peab riik tegema omalt poolt maksimumi selleks, et väga keerulisel ajal saaks ettevõtted keskenduda sellele, kuidas töötajatele palka maksta ja kuidas tarnijatele maksta. Maksude kohapealt saab riik vastu tulla, et need poleks nii koormavad," selgitas ta.

„Maksulaekumiste vaates on see plaan vähemalt esialgu ennast õigustanud, märkis Laid ja lisas, et mai ja juuni maksulaekumised on olnud paremad kui lisaeelarvega prognoositi.

Laid asus MTA peadirektorina tööle 2017. aasta juunis.

Avalik konkurss MTA uue peadirektori leidmiseks viiakse läbi lähiajal.