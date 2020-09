Ametiühing ei pea Hansaliini 1000 töötaja koondamist õigustatuks

4. augustil sõlmis ametühing EMSA Tallinkiga kokkuleppe, mille alusel Hansaliin töötajad saavad üle viidud päevapalgalt tunnipalgale. Samas sai kokku lepitud, et tööandja kohustub järgmise aasta maikuu lõpuni rohkem töötajaid mitte koondama juhul kui olukord Läänemere laevaliinidel ennekõike tulenevalt COVID-19 drastiliselt ei muutu.

Faktiliselt on haigusnäitajad paljudes riikides hüpanud ülesse ja selle tõttu on tekkinud täiendavad tõrked reisijate teenindamisel. Paljud reisijad on oma broneeringud üles öelnud ja olukord võib lugeda, et see on üsna olulisel määral muutunud.

"Kas sedavõrd drastiliselt, et me peaksime loobuma antud kokkuleppest mis on Hansaliini sõlmitud koondamise vältimiseks, seda selgitavad järgmised läbirääkimised ettevõtte juhtkonnaga," lausus ta. "Kindlasti on Hansaliini osas number tuhat töötajat hetkeolukorda arvestades ülemäära suur."