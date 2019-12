Ametiühing lööb häirekella: Air Baltic viib uuest aastast piloodid uutel tingimustel üle tütarfirmasse

„Senise Air Balticu tähtajatu töölepingu asemel saavad nendest lühiajalise tähtajaga lepingutega töötajad, keda Aviation Crew Resources võib saata mistahes riiki, kus nende litsents kehtib ning tööle ka teise ettevõttesse. Arvestades muutuste olulisust, oleks igasugune lepingute üleviimine või kollektiivne koondamine võimalik vaid pärast ametiühingutega konsulteerimist. Kuid selliseid konsultatsioone ei ole peetud,“ kinnitas lennunduse ametiühingu juht Dace Kavasa.

Lisaks sellele makstakse osa pilootide palgast dividendidena. Air Balticus nimetatakse sellist süsteemi „motiveerivaks“, märkides, et dividendide maksumäär on madalam kui töötasul.

Ametiühing aga toonitab, et sellisel juhul tuleb sotsiaalmaks tasuda pilootidel endil.

Air Baltic teatas, et aktsionäridena saavad piloodid dividende, mida saab säästa vanaduspõlveks või suunata vabatahtlikuks pensionimakseks.

Lennufirma kommunikatsioonijuht Alise Briede teatas samuti, et pilootide töötasu on konkurentsivõimeline ning ületab oluliselt Läti keskmist palka.

Pilootide üksuse kaotamist ning nende tütarfirmasse suunamist kommenteerides lausus Briede, et tegemist on strateegilise otsusega, mis annab suuremad võimalused äri arendamiseks, võimaldades lennukeid teistele lennufirmadele rentida. Samuti annab see uusi võimalusi pilootide tasustamiseks ning motiveerimiseks.