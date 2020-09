Ametiühing: Tallinki koondamine ei saa jääda ettevõtte "siseasjaks". Riigi abiga peab koondatute armee kasvu takistama

Meremeeste ametiühing kohtus ka täna hommikul Tallinki juhtkonnaga, enne seda kui Tallink teatas täna avalikkusele, et alustab Eestis taaskord kollektiivsete koondamiste ettevalmistamisega. Ametiühingu ca 3000 liikmest 1370 on Tallinki töötajad.

Ametiühingu juht Jüri Lember sõnas Ärilehele, et tal on hetkel tegemisel ettepanek ametiühingute keskliidu ja töötukassa nõukogu esimehele Peep Petersonile ja sotsiaalminister Tanel Kiigele, et osapooled peaksid kokku tulema ja mõtlema tekkivas olukorras parimale lahendusele.

"See pole enam pelgalt ühe ettevõtte teema, vaid ka töötukassa ja riigi teema laiemalt. Mis sellise suurkoondamise puhul parem on, kas - suurusjärku endiselt ju spekuleerime - näiteks 1000-1500 inimest peavad minema töötukassasse arvele või on siin võimaliku muud lahendust leida?

Mõistuspärane oleks pigem koondatute armeed Eesti vähendada. Variant on ju teha sedasorti sundpuhkuse lahendus, kus riik ja tööandja mõlemad maksaksid teatud tasu töötajale, eriti arvestades töötukassa reservide nappust. Aga eks küsimus on, kas see on ka poliitiliselt vastuvõetav ja kuidas suhestub teiste sektoritega, kellel ka raske. Selge on, et turismil on hetkel siiski kõige raskem," rääkis Lember.

Ta tõi juurde ka järgmise "doominokivi" ehk sajad ettevõtted, mis Tallinki tegevusest sõltuvad. "Töötukassa peaks kindlasti vaatama ka seda poolt, et paljusid töökohti Tallinki koondamine kaasnevates ettevõtetes võib puudutada kui tellimused ära kukuvad?"

Tallink teatas täna, et on algatanud täiendava kollektiivse koondamise protsessi erinevate gruppi kuuluvate äriühingute poolt ning vastavaid konsultatsioone ametiühinguga.

Lisaks kollektiivse koondamise protsessi algatamisele Eestis, on kontsern alustanud täiendavat kollektiivse koondamise protsessi ka Lätis.

Kontserni Soome tütarettevõtte, Tallink Silja OY töötajaskonnast on suur hulk juba täna palgata puhkusel ning jäävad praeguse seisuga jätkuvalt palgata puhkusele kas osaliselt või täielikult. Palgata puhkusel on mingis ulatuses kõik Tallink Silja OY 1200 kalda- ja meretöötajat, sealhulgas ettevõttele kuuluva kahe Soome lipu all opereeriva laeva, Silja Serenade ja Baltic Princess'i meeskonnaliikmed. Olukorda jälgitakse pidevalt ning võimalike täiendavate meetmete või tegevuste vajadust hinnatakse jooksvalt.