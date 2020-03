Ametiühingud Eesti inimestele: minge põllumeestele appi

Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson kutsus Eesti inimesi, kes karantiini tõttu on kaotanud töö või ei saa teenuste peatamise tõttu ajutiselt oma põhitööd teha, põllumeestele appi minema.

Rahandusminister Martin Helme sõnul võib aasta lõpuks töötute arv kasvada 60 000- 70 000 inimeseni. „Selles olukorras peaksime kõigepealt vaatama, kuidas võimalikult paljudele meie enda inimestele rakendust leida,“ lausus Peterson.

„Kõigi inimeste rakendamine ei pruugi olla võimalik, kuid samas neist vaid mõne protsendi kaasamine ei tohiks ka olla välistatud,“ sõnas Peterson lisades, et takistused nende inimeste kaasamisel tuleb läbi arutada ja neile lahendus leida, olgu selleks siis töötamise koht, sisu või tasu.

„Tänane koroonaviirusest põhjustatud kriis on töötajates ebakindlust tekitanud, kuid usutakse, et see on mööduv ning ajutiste muutustega üle elatav. See suurendab ka töötajate huvi just ajutiste hooajatööde vastu,“ rääkis Peterson.