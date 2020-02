Ametiühingud ja tööandjad näevad haigusleheta haiguspäevade võtmises probleeme

Perearstide seltsi juhatuse liikme Karmen Jolleri sõnul on haigusi, mille puhul pole vaja pöörduda perearsti või -õe poole. "Mina arvan, et töövõimetuslehe võtmine olukorras, kus inimene ei vaja meditsiinilist abi - lisaks, nagunii seda ei kompenseerita -, on inimese jaoks lihtsalt jooksutamine," rääkis Joller "Aktuaalsele kaamerale".

Jolleri sõnul kasutatakse paljudes riikides võimalust jääda kokkuleppel tööandjaga, kuid haigusleheta end mõneks päevaks koju ravima. Nii on tema hinnangul tööandjal ka lihtsam distsiplineerida neid, kes haiguslehe saamiseks valetavad.

Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas ütles, et nad mõistavad, et perearstide koormus on suur, kuid tööandjate küsimus on, kuidas nad saavad olla kindlad, et inimene on tõepoolest haige. "Perearstidel on meie tervishoius siiski oma roll, nendel on suurem kompetents hinnata, kas inimene on haige, vajadusel inimene kohale kutsuda, kui neil on kõhklus," kommenteeris Aas.

Tema hinnangul võiks kaaluda õdede õiguste suurendamist ning haiguspäevade algus tuleks fikseerida, sest kõik haigused ei möödu kolme päevaga. Sama meelt on töötajate huve kaitsev ametiühingute keskliit, sest siis ei teki segadust haigushüvitise maksmisega.

