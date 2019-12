Ametiühingujuht apteekide sulgemisest: kui oligarhid võivad endale kõike lubada, on meil õigus nõuda streigipiirangute tühistamist

„Kui oligarhid võivad endale karistamatult kõike lubada, on meil kuhjaga õigus nõuda kõigi streigipiirangute tühistamist," ütles Peterson.

Tema sõnul on viimane nädal toonud kaks töökatkestust, millest ühe kohitses ära kehtiv streigiseadus ja teise, mis ei põhinenud absoluutselt ühelgi seadusel. „Lüganuse õpetajad, kes tahtsid astuda vallavalitsuse akuutse omavoli vastu, pidid selleks esitama kirjalikult tööalased nõudmised, andma võimaluse läbirääkimisteks, siis tegema kirjaliku streigiteate, saatma selle kolmel aadressil ja kontrollima, et see on kätte saadud. Seejärel tuli oodata kolm täispäeva ning alles siis said nad kõige eelneva tulemusel õiguse streikida ühe tunni, mis vallavalitsust loomulikult ei mõjuta," selgitas ametiühingujuht.

Poliitilised streigid on Eestis keelatud, toonitab riigikohus oma 2014. aasta otsuses, mis käsitles raudteelaste osalemist Ametiühingute keskliidu 2012. aasta streigis tööseaduste muutmise vastu. Raudteelaste ametiühingu päästis toona riigiettevõtte hiigelnõudest trikk, et sama streigiga toetati ka õpetajate legaalset palganõuet.

Petersoni sõnul on ketiapteekide omavoli pööranud absurdiks aastatepikkused väitlused valitsuse ja tööandjatega, kus Eesti ametiühingud on nõudnud Rahvusvahelise tööorganisatsiooni miinimumstandarditele tuginevat streigivabadust, aga vastu on saadud ainult uusi piiranguid.