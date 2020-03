Ametiühingujuht: eesliinitöötajad vajavad täiendavat kaitset

Samas kutsub ta kõiki tööandjaid üles tegema täiendavaid pingutusi selleks, et kaitsta eesliinil töötavaid inimesi tihedama inimkontaktiga kaasnevate riskide eest.

„Täna on ülioluline, et iga töötaja, kes on vahetus kokkupuutes klientidega, oleks ohu vähendamiseks varustatud desinfitseerimisvahendite, näomaskide või kaitsekinnastega ning et tööandjad ja töötajad saaksid kasutusele võtta kõik muud võimalikud abinõud, mis aitavad hoida ära nakkuse kandumise klientidelt töötajatele,“ sõnas Peterson.

Petersoni sõnul tuleb tööandjatel valmistuda ka olukorraks, kus eesliinil haigestunud peavad siiski koju jääma.

Samuti teevad ametiühingud koostööd partneritega, et luua mehhanismid koduses karantiinis olevate inimeste ja ettevõtete toetamiseks. Koondamisteateid pidas Peterson ennatlikuks ja asjatut hirmu külvavaks infoks. „Tööandjatel tasub ära oodata teisipäev, kui koguneb Töötukassa nõukogu uusi abimeetmeid arutama ja otsustama,“ ütles Peterson.