Ametiühingujuht: kui võõrtöötajate arv on üle 20 000, aga öeldakse, et ikka pole tööjõudu, tekib küsimus, kui palju siis vaja on

Ametiühingujuht Peep Peterson väidab, et tööjõupuudus on aidanud Eesti arengule kaasa. On näha, et investeeringud automaatikasse on kasvanud, mis tähendab, et Eesti suudab palgatõusuga kaasas käia. Ettevõtted on jätkusuutlikumad. Meie seisukoht on, et me pole võõrtööjõule ideoloogiliselt vastu, aga tahaksime, et inimesed, kes siia saabuvad, töötaksid siinsete turutingimuste järgi. Et poleks olukorda, kus on kõrvuti eestlane ja ukrainlane, kuid ukrainlane saab poole vähem raha kätte. Esiteks ei saaks eestlane järgmist palgatõusu ja teiseks diskrimineeritakse seda inimest, kes tuli siia raha teenima.