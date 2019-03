Ametiühingute juht valimistulemustest: päris mustade prillidega asja peale ei vaata, aga ootamatu on küll

„Me tõsisema arutelu teeme järgmisel nädalal, aga eks meie lootused või plaanid olid rohkem seotud sellega, et tuleks ikkagi üdini vasakpoolne valitsus,” kommenteeris värskeid parlamendivalimiste tulemusi Eesti Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson. „Päris mustade prillidega asja peale ei vaata, aga ootamatu on küll,” tõdes ta Reformierakonna valimisvõidu peale.

Siiski usub Peterson, et Keskerakond või sotsiaaldemokraadid on kindlasti ka uues koalitsioonis. „Nii et paneme lootused ja oleme valmistunud selleks, et töötajatele vajalikke punkte ikkagi lauale saada,” rääkis ametiühingute juht. Tema sõnul on ametiühingud teinud võrdluse oma valimissoovide ja hiljutise tööandjate manifestiga ning saanud päris hea tulemuse.

Ülevaade ametiühingute ja tööandjate ühistest seisukohtadest on ka kõigile riigikokku valituks osutunud erakondadele hiljuti elektrooniliselt edastatud. Tema sõnul saab Reformierakond nende seisukohti kasutada pärast seda, kui on otsustanud ära, kellega valitsusläbirääkimisi alustab.

„Milles me [tööandjatega] kokku leppisime, oli see, et uus valitsus võiks jätkata kolmepoolse dialoogiga – nagu Ratas selle eelmise aasta mais käima tõmbas –, jõudsime järeldusele, et tööinspektsiooni on vaja oluliselt tugevdada – et neile lisaraha anda – ja majandusele pühendusime päris palju. Investeeringuid on vaja, eriti automatiseerimisse ja digitaliseerimisse,” loetles Peterson.