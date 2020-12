Ametiühingute seisukoht: vaktsineerimisest keeldumine ei tohi tuua kaasa töökoha kaotust

Ametiühingud rõhutavad, et võimalikult paljude inimeste vaktsineerimine on hädavajalik, ja soovitavad kahtluse korral pigem vaktsineerimisega nõustuda. „Samas on inimese keha ainult tema enda oma, mistõttu kohustuslikku vaktsineerimist olla ei saa ja vaktsineerimisest loobumine ei tohi tuua kaasa töökoha kaotamist. Sellele vaatamata kutsume kõiki inimesi, kellel ei ole vastunäidustusi, vaktsineerimisega nõustuma, sest vaid nii saame surmavale viirusele vastu ja säästame oma töökohti kadumisest," selgitas ametiühingute seisukohta ametiühingujuht Peep Peterson.

Ametiühingud kutsuvad üles tööandjaid austama töötajate privaatsust ja delikaatseid isikuandmeid ning töötajaid saama aru, et vaid maski kandmine, distantsi hoidmine ning tulevikus enda vaktsineerimine aitab seljatada pandeemia, mis on halvanud meie kõikide tavapärase elurütmi ning langetab heaolu. Parim lahendus selleks saab olla ainult töötajate ja tööandjate tihe koostöö probleemidele lahenduse leidmisel.