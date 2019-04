Ametlik: IKEA siseneb peagi Eesti turule. Juba varasügisel avatakse e-pood ja Tallinnas väljastuspunkt

"Digitaalset ja füüsilist kohalolu kombineeriv lahendus toob IKEA Eesti kodudele lähemale, pakkudes võimalust tellida IKEA tooteid eestikeelsest e-keskkonnast ning tutvuda IKEA tootevalikuga näidistesaalis, kus saab tooteid oma silmaga näha ning proovida ja avastada põnevaid kodusisustuslahendusi. IKEA sisenemine Eesti turule esmalt digitaalselt ning alles seejärel füüsilise poe näol on unikaalne samm ka IKEA jaoks," lausus IKEA Baltikumi müügijuht Johannes R. Jóhannesson, lisades, et see samm sai tehtud sooviga tuua IKEA kiiremini Eesti inimesteni, kuna Riia IKEA poodi külastab märkimisväärne hulk kliente Eestist.

IKEA Eesti e-pood saab olema kaasaegne ja kiire veebikeskkond, kus huvilised saavad oste sooritada mugavalt kas arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni abil. E-pood tagab ligipääsu ligi 8000 kodusisustustootele, mille võib tellida e-poest otse kulleriga koju või Tallinnas asuvasse väljastuspunkti, kuhu saab tootele ise järgi minna.

IKEA väljastuspunkt koos näidistesaaliga rajatakse Tallinnasse, aadressile Peterburi tee 66. Hoone koguala on 6000 m2, millest 1500 m2 on mõeldud väljapanekusaaliks ja planeerimise alaks. "Seal saavad kliendid koha peal näha ja proovida umbes 3000 erinevat toodet ja lahendust ning koguda ostudeks inspiratsiooni. Samuti saab näidistesaalis soovi korral konsulteerida meie töötajatega köökide, garderoobilahenduste ja teiste mööblisüsteemide planeerimiseks ning tellimiseks," selgitas Jóhannesson. Ülejäänud 4000 m2 on pühendatud logistilisteks operatsioonideks. Lisaks on väljapanekualal umbes 200 kõige populaarsemat kodusisustustoodet saadaval ka kohe ostmiseks.