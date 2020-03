Ametlik. Tallink otsustas tõsisesse kriisi sattununa mitte maksta dividendi

Tallinki Grupil on dividendipoliitika, mis ütleb, et majandustulemuste võimaldamisel makstakse omanikutulu vähemalt viis senti aktsia kohta.

"Tulenevalt halvenenud ärikeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades on juhatus otsustanud, et kavatseb teha nõukogule ettepaneku 2019. majandusaasta kasumist dividende mitte maksta. Sellega on muudetud juhatuse varasemat otsust teha ettepanek maksta dividende 0,06 eurot aktsia kohta," teatas ettevõte. Nende sõnul tegeleb seltsi juhatus tegeleb aktiivselt kulude ja rahavoogude juhtimisega, kindlustamaks tavapäraste operatsioonidega võimalikult kiire alustamise peale kriisi möödumist.