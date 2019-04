Ametlikud numbrid: riigil jääb tänavu alkoholilt maksudena saamata 94,4 miljonit Lätti rändavat eurot, piirikaubandus kasvab nüüd sigarettide toel

Eile esitletud kevadine majandusprognoos nendib, et eestlased ostsid ligi veerandi alkoholist Lätist. Lõunanaabrite juurest ostetava alkoholi tõttu jääb Eestil saamata ligi 95 miljonit eurot, sellest 70 miljonit aktsiiside ja 24,4 miljonit käibemaksuna. Samuti teevad soomlased Eestis varasemast vähem oste.

Justkui lohutuseks mainitakse prognoosis, et Läti-suunalises piirikaubanduses suuri muutusi enam ei ennustata, sest aktsiisivahed enam ei tõuse. Tegelikkuses tähendab see ikkagi igal aastal pea 100 miljoni suurust maksuauku eelarves.

Sel aastal keeratakse aga sigarettide müügitingimusi Eestis karmimaks ning tõstetakse jõuliselt aktsiisi nii sel kui järgmisel aastal. Rahandusministeerium näeb selles omakorda riski, et nüüd hakatakse Lätis ka suitsu järel käima. "Käesoleva aasta 10% aktsiisimäära tõus toob hinnanguliselt kaasa sigaretipaki kaalutud keskmise hinna 8,2% tõusu. Täiendav 10% aktsiistõus toimub 2020. aastal, mille tulemusel on suurenemas hinnavahed Lätis ning salaturul müüdavate tubakatoodetega. Seega on risk, et järgmistel aastatel kasvab surve piirikaubandusele ja salaturule," selgitatakse ministeeriumi prognoosis.