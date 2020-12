Amserv annab Toidupangale pühade ajal abiks 17 autoekipaaži ja toetab abivajajaid rahalise annetusega

Lisandunud autode abiga kasvatatakse kaubaringide arvu, kiirendatakse annetatud toiduainete jõudmist poodidest kogumiskohtadesse ning töötajad saavad soovi korral osaleda puudustkannatavate lastega peredele toidu jagamisel. Kokku lisandub Toidupanga töörühma kiirel jõuluajal 17 ekipaaži.

"Kuigi autotööstus ja -teenindus pole koroona löökidest puutumatuna jäänud ja oleme pidanud vastu võtma mitmeid raskeid otsuseid, otsisime võimalust, kuidas oma tegevusvaldkonnast tulenevalt kõige kasulikumalt ühiskonda panustada ja aidata. Idee Toidupanka sellisel kujul aidata tuligi ärist endast - meil on head ja kvaliteetsed autod ja seeläbi võimalus kiirendada Toidupanga kogumiskastidesse kogutud toidu jõudmist abivajajateni," selgitas Amservi tegevjuht Rene Varek koostöö eesmärki ja põhjuseid. Varek lisas, et tänu Amservi esindustele Tartus, Tallinnas, Paides, Viljandis ja Pärnus saab ettevõte pakkuda laialdasemat logistilist tuge ja abi toidukaupade transportimisel.

„Toidupank on väga tänulik, et Amserv meiega ühendust võttis ja ka enda jaoks keerulisel ajal abi pakkus. Meil lõppesid just Toidupanga üle-eestilised toidukogumispäevad ja Rimi kauplustes kestavad need veel kogu detsembri. Lisandunud autode ja inimeste abiga saame kaubad senisest kiiremini poodidest Toidupanga ladudesse ja pühademaigulised annetuseda jõuavad veel enne jõule abivajajateni," ütles Toidupanga kommunikatsioonijuht Liina Peäske.

Peäske sõnul on jõuluajal oluline meeles pidada, et abivajajad ei kao pärast detsembrit ära. "Pigem võib eeldada, et nende arv kasvab veelgi - juba laste distantsõpe lisab pere rahakotile suure lisakoormuse. Seepärast innustame omalt poolt igal juhul inimesi jätkuvalt annetama. Paljudes suuremates kauplustes on selleks statsionaarsed annetusautomaadid, mida tühjendatakse regulaarselt ja kuhu on oodatud pikemalt säiliv toidukaup, millest on võimalik teha perele sooja toitu: kuivained, purgisupid, konservid, moosid, lastetoidud jm."

Amservi töötajad ja autod transpordivad toidukraami pea kahenädalase advendiaja jooksul enam kui 20 toidupoest ja kogumiskohast. Samuti ollakse abiks toidupakkide komplekteerimisel ja jagamisel. Lisaks loobub Amserv sel aastal korporatiivkingituste tegemisest ning annetab Eesti Toidupangale 5000 eurot, mis on ennekõike suunatud puudustkannatavate lastega perede jõululaua katmiseks.