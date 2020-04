ANALÜÜS | Koroonaviirus ähvardab Euroopas väga paljusid töökohti

Analüüsifirma arvestab oma hinnangus kõiki neid töötajaid, keda puudutab koroonaviiruse tõttu kas tööaja vähenemine või palgakärbe, ajutine tööta olek või koondamine.

McKinsey nägemus on üsna mustades värvides ning konsultatsioonifirma pessimistliku nägemuse kohaselt jäävad viiruse levikut takistavad meetmed kehtima terveks suveks, euroliidu tööpuudus kahekordistub uue aasta alguseks 11,2 protsendini ning kriisieelsele tasemele ei jõuta enne 2024.aastat.

Siinjuures tasub silmas pidada, et eelmises finantskriisis enim kannatada saanud Euroopa lõunapoosed riigid Hispaania, Portugal ning Kreeka ei olnud koroonaviiruse saabudes veel tööhõive osas eelmisest kriisist taastunud ning tööpuudus seal ületas niigi eelmise kriisi eelset taset.

McKinsey märgib, et eriti raskelt lööb kriis 8,4 miljonit toitlustus- ning majutussektori töötajat, mis moodustab 74% kogu sektori töötajatest. Kunsti ja meelelahutuse vallas on löögi all pooled töökohad ehk 1,7 miljonit inimest. Jae- ning hulgimüügis aga 44% töökohtadest ehk 14,6 miljonit.

Kõige suurema hoobi saavad eelmise kriisiga sarnaselt noored. McKinsey prognoosib, et alla 24-aastased on kaks korda suurema tõenäosusega koroonakriisist mõjutatud töökohtadest.

Kaks kolmandikku mõjutatud töökohtadest on väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes, kus on keerukam ka kaugtöö võimalust ning sotsiaalne distantsi nõudeid rakendada kui suurtes ettevõtetes.

