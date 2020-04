ANALÜÜS | Mis kaos naftaturul toimub? Kas tanklad hakkavad varsti kütuse ostjale peale maksma?

Täna tõusis nafta maikuu lepingute hind 39,28 dollari võrra barrelist, 1,65 dollarini. Tähelepanu on juba siirdumas juunikuu lepingule, mille hind tõusis täna 1,04 dollari võrra 21,47 dollarini. Üheks kukkumise põhjuseks on kauplejate aktiivsuse kandumine juba järgmise ehk juunikuu naftafutuurile.

Futuur on tehing ja väärtpaber, mille puhul on lepingupooltel kohustus osta või müüa kindlat alusvara varem kokkulepitud ajal, hinnaga ja kohas. See toob kaasa vajaduse maikuu leping sulgeda ja kasumi või kahjum välja võtta. Et varsti lõppevat lepingut osta ei taheta, sellest ka suured hinnaliikumised. Tavaliselt on mistahes futuuri puhul kõige aktiivsem ehk suurima mahu ja aktiivsusega lähim leping.

Kui tõenäoline aga on, et tanklaomanikud hakkavad tekkinud olukorra mõjul kütuse ostjale peale maksma?