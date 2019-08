ANALÜÜS | Teise samba reform paneb inimeste ette keerukad, ent üliolulised valikud

Küsimused I samba ehk riigipensioni ümber

Põhimõtteliselt ei ole selge, kas raha saab tulevikus rohkem inimene, kes on ainult esimeses sambas (tänase sotsiaalmaksust pensionikassasse laekuva 16% asemel hakkab see teisest sambast loobudes olema 20%) või see kes jääb teise sambasse või hakkab raha ise investeerimiskontol kasvatama. Tulevase, vaid esimese sambaga pensionäri sissetulek sõltub riigi maksejõulisusest, soovist panustada pensionite väljamakseteks täiendavat raha ning eriti sellest milline on pensionäride suhe töötavatesse inimestesse.

Teise sambaga liitunud ja sealt investeerimiskontole väljujad teenivad rohkem, kui finantsturgudel õnnestub kapitali paremini kasvatada kui on esimese sambasse sissemaksete kasv (mis jooksvalt pensioniteks välja makstakse).

Teises sambas ja investeerimiskontol raha kogujatel on varad, mille väärtus muutub. Vaid esimesest sambast tulevikus pensionisaajatel on ainult riigi lubadus, et võimalusel maksame pensioni. Samuti on arvutuskäik, kuid palju on kogunenud õigust saada pensioni, kuid pensionit saab välja maksta vaid siis kui riigil on selleks raha. Teises sambas või investeerimiskontol on inimesel mingigi reaalne vara, mida saab müüa ja selle arvelt saab pensionilisa lisaks esimesest sambast väljamaksetele.

Kui inimene on liitunud teise sambaga:

* võimalus on kogumist jätkata nagu varem. Inimene paneb oma palgast 2% pensionifondi, riik lisab töötaja palgalt makstud sotsiaalmaksust 4%.

* võimalik on lõpetada tulevikus maksete tegemine teise pensionisambasse, kuid säilitada juba kogunenud teise samba osakud. Soovi korral saab taas edasi sissemakseid teha.