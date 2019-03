Analüütik: kinnisvaraturu väga headest aegadest on saamas head ajad

Pärnus oli tehingute arv ja mediaanhind mullusega võrreldes üsna sarnane - veebruaris sõlmiti 57 tehingut, mida oli 2 võrra vähem kui mullu samal ajal. Müüdud korterite mediaanhind oli 1189 EUR/m2, mis oli 3% kõrgem kui eelmise aasta veebruaris.

Narvas on aasta algus korteritehingute arvu põhjal üsna sarnane eelmise aasta sama ajaga. Kui jaanuaris sõlmiti 13 tehingut rohkem, siis veebruaris jäi turg 15 tehinguga miinusesse. Ehkki korterite pakkumishind on enam kui aasta püsinud väga sarnasel tasemel, on pakkumiste arv langenud, mis viitab sellele, et vähem on neid, kes loodavad, et nad müüvad oma kinnisvara soovitud hinnaga maha. Veebruaris oli korteritehingute mediaanhind 344 EUR/m2, mullu samal ajal aga 414 EUR/m2.