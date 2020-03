Analüütik: majanduse areng muutus ebaühtlasemaks

4,3%ni ulatunud mullune majanduskasv oli positiivne üllatus, kuid tegevusalade lõikes oli areng ebaühtlasem kui eelnevatel aastatel. Jõuliselt kasvasid palgad ja kasumid väikestes kuid kõrget professionaalsust nõudvates valdkondades (info-side, professionaalsed teenused, finants). Info- ja sidevaldkond on viimastel aastatel kasvatanud ka kiiresti hõivet ning oma teenuste eksporti. Lisaks energeetikale pidurdas eelmisel aastal kasvu nõrgeneva konjunktuuri tõttu ka ehitus. Töötlev tööstus suutis globaalset madalkonjunktuuri trotsida kuni kolmanda kvartalini, kuid aasta lõpuks rauges kasv ka seal. Sellega seoses pöördus neljandas kvartalis kergesse langusesse ka eksport.

Palgatulu kasv aeglustus aasta lõpus statistikaameti järgi 6% juurde, olles aasta keskmisena 9%. Maksuameti andmetel kasvas töine tulu veidi kiiremini, kuna lühiajalised töötajad võivad jääda statistikaameti uuringust välja. Vaatamata tarbijate suhteliselt kõrgele kindlustundele jäi tarbimiskulutuste kasv oluliselt sissetulekute kasvule alla. Pea 9% kasvanud palgatulu ja sotsiaaltoetuste kõrval oli tarbimiskulutuste kasv alla 6%. Seega käituvad elanikud kollektiivselt küllaltki säästlikult, kuid ilmselt tekib valdav osa säästust tulujaotuse ülemises otsas.

Vaatamata kolm aastat languses olnud majanduskonjunktuurile ja nõrgale kasumlikkusele kapitalimahukates valdkondades taastus eelmisel aastal Eesti ettevõtete investeerimishuvi. Kasv oli kiire kõigis investeeringuliikides, olles keskmiselt pea 20%. Sama palju suurenesid ka elanike investeeringud eluhoonetesse. See näitab, et erasektori ootused tuleviku osas on olnud siiski optimistlikud.