Analüütik: Trumpi ja Bideni majandusprogrammid oluliselt ei erine

Aabi hinnangul saab välja tuua kaks üldist valdkonda, milles Trumpi ja Bideni majandusprogrammid erinevad, vahendab ERR Uudised.

"Üks on maksupoliitika, kus nende vaated erinevad, ja teine on rohemajandus, kliimapoliitika, kus nende vaated erinevad. Kõiges ülejäänus on nende vaated suhteliselt ühte suunda selle erinevusega, et Bideni programm tundub paberi peal rohkem läbi mõeldud, rohkem välja kirjutatud, Trumpil on ta endiselt rohkem loosungite tasemel," rääkis ta.

Aab selgitas ka, et nii Trumpi kui ka Bideni maksuplaanid USA lihtinimesi ei puuduta ning on pigem suunatud rikastele.

"Hinnangud on, et Bideni maksutõusudest kuni 75 protsenti kannavad top 1 protsent rikkaid inimesi USA-s ehk lihtsat inimest see väga palju ei mõjuta.

Teisest küljest võib tuua Trumpi maksumõtted näiteks, ka tema jätkuvad maksukärped tegelikult suures osas ikkagi puudutavad samamoodi rikkaid inimesi," rääkis ta.

"Võiks öelda, et Biden tahab justkui rikastelt natuke rohkem raha ära koorida, et majandust ümberehitada, Trumpi loogika on olnud see, et jätame rikastele raha kätte ja nemad vaba turumajanduse põhimõttel investeerivad ja sedapidi aitavad majandust. Lihtsat inimest tegelikult kumbki väga palju ei puuduta," lisas Aab.