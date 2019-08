Analüütik: unustage T1, tõeline mure tõuseb bürookinnisvaraga!

Kinnisvarabüroo Uus Maa analüütik Igor Habal. Foto: Jörgen Norkroos, Õhtuleht

Kuigi kaubanduskeskuste olukord on seoses T1 täitmata üüripindadega taas huviorbiiti tõusnud, on suurem ohukoht bürookinnisvara, sest uuel aastal jõuab Tallinnas turule 100 000 ruutmeetrit uut büroopinda, mida on kaks korda rohkem kui aastas tavaliselt, kirjutab Äripäev.