Analüütik vastab: "Mis kasu meil start-up'idest üldse on kui kõik välismaalastele müüakse?"

Et Eesti majandus on ekspordikeskne, on teada-tuntud tõde, kuid mida aeg edasi, seda keerulisem on siinsetel eksportööridel leida maailmaturul tulusaid teenimisvõimalusi. Eriti valuliseks on olukord muutunud praegusel koroona-ajastul.

Selle aasta teises kvartalis langes Eesti kaupade ja teenuste müük välismaale lausa 19%. Õnneks näib nõudlus olevat endiselt kõrge ühe suhteliselt uue ekspordiartikli järele - need on Eesti tehnoloogiaettevõtted.

Selle viimaseks näiteks on eelmisel nädalal laineid löönud uudis Pipedrive'i müügi kohta USA investeerimisfondile, mille järel on ettevõtte väärtuseks hinnatud ligi 1,5 miljardit dollarit. Skype'i, Playtech'i, Transfewise'i ja Bolt'i järel on seega tegu viienda Eesti taustaga ettevõttega, mille väärtus ületab maagilise 1 miljardi dollari piiri. 1,3 miljonilise elanikkonnaga riigi kohta pole see paha tulemus.

„Mida need start-up'id Eestile siis annavad?"

Kas sellest ka Eesti riigile ja inimestele kuidagi laiemalt kasu on? Kuigi valdavalt on Eesti avalikkus suhtunud tehnoloogiasektori kiiresse arengusse soosivalt, siis on ka neid, kes taolistesse ettevõtmistesse skepsisega suhtuvad. Selle üks peamised põhjuseid on ehk start-up'ide ja tehnoloogiasektori „kultuur", mis arhetüüpse eestlase natuuriga just liialt heas kooskõlas ei ole. Häbitu enesereklaam, inglisekeelsed klišeelikud väljendid ja sageli hämaraks jääv ärimudel, annavad iroonilisteks kommentaarideks ainest küll. Viimaste aastate poliitiliste hoovuste najal on see kutsunud esile valjematki kriitikat. Samas ei saa kuidagi mööda vaadata tehnoloogiasektori positiivsest mõjust Eesti majandusele.

Tõelisi start-up'e ja tehnoloogiaettevõtteid on majandusstatistikas raske eristada, ent info ja side tegevusala, mille alla neist enamus liigitub, on viimase kümne aasta jooksul olnud selgelt enim majanduskasvu panustanud sektor. Meedias ilmunud hinnangutes on kitsamas mõistes tehnoloogiasektori osaks SKPs pakutud 2-3%, mis muudaks sektori majanduslikus mõttes tähtsamaks näiteks põllumajandusest või majutusest ja toitlustusest, mille pärast siin koroonakriisi ajal oleme südant valutanud.