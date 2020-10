Analüütikud: koroonajuhtumite arvu kasv Euroopas võib tuua uue majanduslanguse

Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Hispaania ja Holland on viimase nädala jooksul teatanud piirangutest, et saada kontrolli alla Covid-19 juhtumite kasv. Lähipäevil oodatakse täiendavaid meetmeid, kirjutab Financial Times.

Belgia teatas pühapäeval, et sulgeb neljaks nädalaks baarid ja kohvikud ning Pariisis piirati inimeste liikumist öösel.

„Ma ei suuda uskuda, kui kiirelt teine laine saabus," ütles finantsteenuste ettevõtte Allianz majandusteadlane Katharina Utermöhl. „Näeme, kuidas kasv muutub neljandas kvartalis negatiivseks mitmetes riikides - uus majanduslangus on võimalik."

Kuigi arvatakse, et kolmas kvartal toob eurotsoonis rekordilise SKP kasvu, siis neljandas kvartalis ootavad majandusteadlased negatiivseid numbreid.

Konsultatsioonifirma G+ Economics juhtivanalüütik Lena Komileva kommenteeris, et viirus ja sellega kaasnevad piirangud muudavad W-kujulise majanduslanguse tõenäoliseks.

Hollandi keskpanga juht Klaas Knot ütles eelmisel nädalal, et viiruse teise laine tõttu lükkub majanduse taastumine edasi.