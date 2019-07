Andmete lekkekriis Venemaal: pangad keelavad nutitelefonid

Skvortsovi sõnul seisavad pangad olukorra ees, kus nad ühtaegu peavad võimaldama oma töötajatel olla kursis välismaailmaga, kuid samal ajal ära hoidma kuritarvitused. „Pank on tõsine organisatsioon, mis on seotud suure raha, isikuandmete ja mainega, mistõttu selles valdkonnas on sellised piirangud asjakohased,” lausus Skvortsov.

Venemaa keskpank ei ole teemat veel kommenteerinud.

Olemasolevad turvasüsteemid ei võimalda pankade kliente lekete eest kaitsta, kui need tekkivad pangatöötajate poolt võetud isikuandmete fotode kujul, tõdes küberkaitsele spetsialiseerunud ettevõte DeviceLock.

Keskpanga osalusel finantstoodete ebaseadusliku müügi vastu loodud ettekirjutus võimaldab pangatöötajal vastutusest vabaneda, öeldes, et ta tegi pildi enda tarbeks. Peaaegu võimatu on kontrollida, kas töötaja tegelikult kavatses pildistada isiklikku teavet. Seetõttu on nutitelefoni töökohal kasutamise täielik keeld kõige tõhusam viis lekete peatamiseks.

Samas põhjustab keelu ellu viimine juhi ebapopulaarseks muutumist alluvate seas. Vene äri ajaloos on sellised katsed juba tehtud. Kõik lõppes aga sellega, et töötajad pildistasid oma nutitelefoniga ekraanile kuvatud nõuet „mitte kasutada telefoni töökohal” ja riputasid pildid internetti.

Pankade VTB, Otkritie, Ak Bars ja Raiffeisen esindajad rääkisid Izvestiale, et algatust, piirata töötajate nutitelefonide kasutamist töökohal, arutatakse aktiivselt finantsringkondades, kuid täielikku keelustamisesse suhtutakse halvasti.