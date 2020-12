Andrei Novikov: Stockmanni ristmikule sobiks kindlasti märksa konservatiivsema ilmega hoonestus

Pronksi, Kunderi ja Tartu maantee nurgal asuv n-ö Olympicu maja on plaanis aastate pärast lammutada. Pronksi kinnisvara soovib selle asemele ehitada väga julge disainiga hoone, mis arhitekti arvates tekitaks olukorra, kus Tallinna külaline läbiks justkui "ajavärava". Arendaja sõnul on tegu aastate pärast kerkiva hoone ideega.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul ei ole linnavalitsus ega ametid seda ettepanekut veel arutanud. "Igaühel on õigus esitada oma nägemus sellest, milline võiks olla meie linnaruum tulevikus, et oma maale ühte või teist ehitust planeerida. Selleks tehakse algatusettepanek, aga seda ei ole arutatud,” kinnitas Novikov linnavalitsuse pressikonverentsil.

"Esialgsel hinnangul ei vasta ettepanek kõrghoonete teemaplaneeringule. Nimelt on kavandatud hoone kõrguseks 57 meetrit, mis on selgelt sellele mittevastav. Samuti ei vasta ka hoonestustihedus 6,5 sellele, mis peaks antud alal olema," sõnas Novikov.

Novikovi sõnul peaks koha hoonestamisel järgima ka muinsuskaitse eritingimusi.

"Kõik need piirangud kokku ja lisaks tuleb arvestada, et see koht on meie kõigi silme ees — see on üks meie peatänavatest —, seavad terve rea nõudeid, mis peaksid andma ka arendajale märku, et sellisesse kohta sobiks kindlasti märksa konservatiivsema ilmega hoonestus,” rääkis abilinnapea.

"Tahaksin maha võtta hirmud, mis lipsasid läbi pealkirjadest, et sellist asja hakatakse ehitama. Ei, seda ei ole veel hakatud isegi planeerima," rõhutas Novikov.

Arendaja: olemasolev hoone on 20 aastat vana ja seda pole mõtet rekonstrueerida

Arendaja esindaja Henri Leinemann ütles möödunud nädalal Ärilehele, et olemasolev hoone on 20 aastat vana ja ühel hetkel ei ole mõtet seda enam rekonstrueerida. "Tänapäevastel majadel on kõrgemad laed ja parem energiaklass," lisas Leinemann. Maja on niisiis plaanis lammutada.

"Esitasime detailplaneeringu, kuid järgneb pikk protsess. Vaatame, kas annab teha. Kõige õiglasem ja mõistlikum tundus tellida Vilen Künnapult lahendus," rääkis Leinemann.

Edasi läheb vähemalt viis aastat, et reaalseks tööks läheks. "Kahtlustan, et läheb kauem kui viis aastat," tõdes ta.