Andres Anvelt sukeldus suhtekorraldusärisse: firmas Powerhouse on nüüd kolm endist ministrit

Seltskonnategelastele meenub kohe Reformierakonna kauaaegse suurrahastaja Märt ­Vooglaiu 50 aasta juubel, mida tähistati mullu 27. oktoobril Tallinna kultuurikatlas.

Andres Anveltit pannakse seal tähele, sest ta on peol ainus valitsuse liige. „Tundus, et ta oli (alkoholi pruukimisega) teistest vähemalt kolm tundi ees. Oleks Anvelt vaikselt oma lauas istunud, poleks midagi juhtunud. Aga ta hakkas ringi liikuma,“ räägib üks peol osalenutest. Paari külalise väitel hõikab minister peolistele, et „mul on sinu kohta toimik!“, aga nii ebaõnnestunult, et see ei kuku välja tüüpilise politseiniku naljana. Anvelti samm muutub ebakindlaks ja ta koperdab ning kukub tantsides. Minister talutatakse minema, kuid ta ilmub peagi tantsupõrandale tagasi. Räägitakse teistestki vastuvõttudest ja pidudest, kus Anvelt kandis „Liviko pesu“.

Andres Anvelt on ka tunnustatud kirjnik. Tema esikteos "Punane elavhõbe" ilmus 2007. aastal, see on kriminaalromaan, mis põhineb tõestisündinud.

Raamat sai kuulsaks juba enne ilmumist, seda käsitleti ka Eesti Televisiooni saate "Pealtnägija" omaette saatelõigus.

2010. aastal valmis romaani ainetel samanimeline film, mille lavastas Andres Puustusmaa.

Anvelt on endine kriminaalpolitseiametnik, ta on olnud ka Politseikolledži direktor ja keskkriminaalpolitsei juht, sealhulgas pikaaegne keskastme juht.