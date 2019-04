Debatt pensioni teise samba üle on EKREIKE koalitsiooniläbirääkimistel jõudnud finaali. Meedia vahendusel on kuulda rohkem või vähem radikaalsetest ettepanekutest teise samba reformiks, natsionaliseerimiseks või suisa lõpetamiseks. Muret teise samba tuleviku pärast on väljendanud majandusteadlased, Eesti Pank, turuosalised, tööandjad ja ametühingud.

Ent ikka ei ole läbirääkijad sõnastatud tuumküsimust: millist probleemi nad lahendavad? Mis oleks, kui sõnastaks kõigepealt probleemi, mida lahendame, ja näitaks eri lahenduste mõjusid? See võib olla tülikas, aga on vajalik.