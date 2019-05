Andres Viisemann: isegi kui USA ja Hiina kaubandussõjas saavutatakse leppimine, ei saa see olla enamat kui ajutine vaherahu

„Ma näen seda hõõrumist pigem kahe suurriigi vahelise rivaliteedina, kus USA teeb kõik mis võimalik, et takistada Hiina mõjuvõimu ja majanduse kasvu. USA ei ole valmis aktsepteerima enda kõrval kedagi teist ja Hiina ei nõustu samas sellega, kuidas USA talle reegleid ette kirjutab. Isegi kui alanud kaubandussõjas saavutatakse teatud leppimine, siis on raske uskuda, et see saab olla midagi enamat kui ajutine vaherahu,“ kirjutab Viisemann.

Viisemann kinnitab, et LHV pensionifondide tähelepanu on endiselt suunatud börsivälistele varadele.

„Kuna börsil noteeritud aktsiad on suhteliselt kallid ja väljaspool börse on võimalik leida soodsamaid investeerimisvõimalusi, ei ole arutelu aktiivse ja passiivse aktsiavaliku teemal kuigi oluline. Selleks et teenida pikema perioodi jooksul suuremat tootlust, tuleb rohkem panustada väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis vajavad oma arenguks kapitali,“ märgib ta.