Andres Viisemann: mida on Indrek Neivelt teinud pärast Hansapangast lahkumist, mis annaks alust nimetada teda mõnel elualal eksperdiks?

Viisemann märgib ülevaates, et viimasel ajal on ka Eestis olnud kuulda järjest rohkem hääli, kes toetavad seisukohta, et kui raha saab laenata nii, et sellele peale makstakse, siis tuleb seda võimalust ka kasutada. „Mina aga usun, et laenu intressimäärast tähtsam on see, kuidas laenuks võetud raha kasutatakse,“ tõdeb Viisemann.

Järgneb väljavõte Viisemanni klientidele saadetud ülevaatest:

Kui 0% intressimääraga võetud laen investeeritakse projekti, mille tootlus on suurem kui 0%, siis on see põhjendatud. Kui aga võetud laen kasutatakse ära nii, et hiljem midagi tagasi ei tule, siis kaevatakse end auku, kust ei ole lihtne välja ronida, sest võlg on ikkagi võõra oma (isegi kui intressimäär on 0%). Lõpuks oleme laenuks võetud raha võrra vaesemad, mitte rikkamad. Pole vahet, kas laenu saab 0% või 10% intressiga, tähtis on see, et me teeniksime suuremat tootlust, kui on meie võetud laenu intressimäär.

Ma olen kuulnud just poliitikute suust, et praeguste madalate intressimäärade tõttu pole mõistlik investeerida – õigem oleks kulutada. Kulutamise õigustamine ja tarbimise õhutamine on olnud aastaid (kuid mitte alati) Isamaa poliitikute maailmavaade (seejuures peavad nad ennast endiselt parempoolseteks ja konservatiivideks).