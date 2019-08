Annabeli ravim aitab, ent maksab kaks miljonit dollarit

USA toidu- ja ravimiamet FDA kiitis hiljuti heaks ühedoosilise geeniteraapia ravimi Zolgensma, mis võib aidata seda haigust ravida. Sajad patsiendid loodavad sellele nagu ka nende pered ja arstid, kuid probleemiks on ravimistootja Novartise poolt määratud kõrge hind – 2 100 000 dollarit patsiendi kohta, kirjutab New York Times oma juhtkirjas.

Arvatavasti on tegemist maailma kallima ravimiga. Ravimitootjad nagu Novartis on saanud palju valitsuse soodustusi haruldaste haiguste nagu antud haiguse ravimi väljatöötamiseks. Lisaks on kiirendatud ravimiste heakskiitmisprotsessi, antud maksusoodustusi ja pikendatud kehtivusega patente. Küll aga pole seaduseloojad vaevunud neid soodustusi siduma ravimi hinnaga. Kindlustus ei pruugi katta Zolgensma kogukulu või üldse mingit osa kuludest.

Erandlikud kiirkorras ravimite heakskiitmisprotsessid on pigem muutunud standardiks, kuna viimasel viiel aastal on vähemalt 60 protsenti uuest ravimitest läbinud kiirendatud läbivaatuse.

Leht soovitab olukorra parandamiseks piirata ravimite kiirkorras heakskiitmist. Elupäästva ravimi kiirem turule tuleku varjupool on väiksem kindlus selles osas kui hästi ravim toimib ja kui turvaline on selle kasutamine.

Kinnitamata mõjuga ravimite hinda tuleks piirata, leiab väljaanne. Üheks selgituseks, miks ravimifirmad väidavad, et ravimid on nii kallid, on kõrged kulud, mis kaasnevad kliiniliste katsete ja heakskiitmise saavutamine. Ajutised hinnapiirangud kuni ravimi mõju on selgunud aitaks vältida olukorda, kus ravimisfirmad kuritarvitavad oma positsiooni.