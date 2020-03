Anne Mere: HKScanis on moodustatud kriisikomisjon. Peamine oht on viirusepuhang mõnes üksuses

Kuidas viimase aja sündmused HKScani mõjutanud on?

Esimene prioriteet on, et meie töötajad oleksid terved. Selle tagamiseks oleme antud olukorras moodustanud kriisikomisjoni, kes jälgib viirusega seotud arenguid ning töötab täiendavad käitumisjuhised ohuolukordade vältimiseks. See tähendab, et ettevõttes on kehtestatud rangemad reeglid hügieenile, reisimisele, külaliste vastuvõtule jms. Meie eesmärk on olnud jagada töötajatele selget informatsiooni ja juhiseid erinevateks olukordades. Sealjuures ootame vastutustundlikku suhtumist ka kõigilt meie partneritelt ja klientidelt, kellel on tõenäoliselt ka kõigil omad plaanis olemas või töös.

Mis võib teile osutuda suurimaks ohuks?

Suurimaks ohuks on viirusepuhang mõnes meie üksuses. Kõik ettevaatusabinõud on selle vältimiseks kasutusele võetud, kuid kui siiski peaks risk realiseeruma, siis püüame tööülesandeid asendada ettevõttesiseselt. Seni on töötajate üldine haigestumus sel gripihooajal aga olnud seni isegi madalam kui tavapäraselt.

Kuidas koroonaviirus teie igapäevatööd mõjutab? Töötaja lihatooteid ju kodust toota ei saa.

Kui välja arvata see, et oleme kasutusele võtnud täiendavad ettevaatusabinõud ehk koosolekud Skype'i vahendusel, reiside limiteerimine, rangemad hügieeninõuded, täiendav sisekommunikatsiooni, siis suures pildis jätkub igapäevatöö nagu varem.

Millise pilguga toimuvat vaatate? Kas toiduainesektor üldiselt on kriisi ajal teistest paremas seisus, sest söömist inimesed ju ei lõpeta?