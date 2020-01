Anomaalne avastus: ketiapteekides on ravimid kallimad kui väikeapteekides

Tallinnas proviisor Andre Vetkale kuuluva Marja apteegi hinnad kujunesid 20 enimmüüdud ravimi võrdluses vaid ühel juhul kallimaks kui ketiapteekides. Sama muster kordus Kalamaja apteegi hindades, mis ei kuulu samuti suurde ketti.

Vetka põhjendas seda Õhtulehele sellega, et väikeapteek saab kasutada turu kõiki võimalusi ja osta tooteid eri hulgiladudest, et saada alati soodsam.

Analüüsis selgus ka tõsiasi, et ketiapteegid omavahel ei konkureeri ja käsimüügis olevaid ravimeid müüakse üldjuhul täpselt sama hinnaga olenemata asutuse asukohast.

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe arvates tingib apteegikettide ühtlase hinnataseme samade hulgimüüjate kasutamine.

"Antud ravimite tootjad, müügiloa hoidjad, on käinud kahe hulgimüüja juures – Magnumis ja Tamros, öelnud, et meie hind on selline, võtke müüki," ütles Laidmäe Õhtulehele.

Laidmäe aga ei tea, miks samadelt hulgimüüjatelt kaupa ostvates proviisorapteekides hinnad odavamad on.

"Võivad kehtida eripakkumised – ostad kümme, saad ühe peale. Ketid seda ühte tasuta toodet lõpphinda ümber ei arvesta, aga väikeapteek tahab soodsamalt müüa ja vähendab saadud lisapaki võrra lõpphinda," pakub ta.

Analüüsi meetodit ja refereeritud artikli täisteksti saab lugeda Õhtulehest.

Eesti Apteekide ühenduse juhatuse liige Timo Danilov aga saatis eile omapoolse kommentaari, väites, et Õhtulehe hinnavõrdlsuses on suuripuudusi ja seetõttu on järeldused eksitavad.

Danilov tõi välja, et Õhtuleht kasutas võrdluses kahte väikeapteeki ning pani ketiapteekidega samasse patta ketti mittekuuluvad apteegid, mis üksnes keti kaubamärki kannavad.