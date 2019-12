Anonüümne värbamisäpp sai 1,5 miljoni suuruse rahasüsti, et aidata inimestel asukohast sõltumata tööd leida

Tema sõnul on nende soov viia inimesed kokku ettevõtetega, kellega nende väärtused, vaated ja püüdlused kattuvad. “Hetkel on tööotsimine ja värbamine liialt asukohapõhine ning ei keskendu parimate talentide leidmisele,“ jätkas Holm.

Rakenduse kasutajatelt ei nõuta töökohale kandideerimisel täisnime ega muude isikuandmete esitamist. Ettevõtte eesmärk on tuua tööturule läbipaistvust, esitledes selgelt töötasu puudutavat infot ning aidates passiivsetel tööotsijatel hinnata oma võimalusi ilma käesolevat tööandjat tööotsingust teavitamata.

Investorid usuvad idufirma missiooni

“MeetFrank on ehitanud suurepärase platvormi ning me usume, et see muudab märkimisväärselt viisi, kuidas talendid liiguvad ja üle kogu maailma erinevatele töökohtadele asuvad. Tööandjad saavad otsida talente geograafilistest piiridest ja valdkondadest sõltumatult ning see on andekate töötajate ligimeelitamisel kriitilise tähtsusega,“ ütles Filip Popovic investeerimisfirmast Enern VC.

Tänaseks on MeetFrank kaasanud investeeringuid 2,45 miljoni euro ulatuses ning neil on 265 000 kasutajat. Ettevõtte suurimad turud on Soome, Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa. 2017. aastal asutatud MeetFrank on kohalikel turgudel saavutanud nn hokikepikujulise kasvu ning soovib nüüd saada talentidele keskenduva globaalse tööturu liidriks.