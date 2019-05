Ansipi vastus teda kritiseerinud ametiühingute juhile: on kõditav, et mind üleelusuuruseks peetakse

Eilses Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus lausus ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson, et valitsus on loobunud Ansipi eiramispoliitikast. Küsimusele, mida see endast täpsemalt kujutas, vastas ta: „See tähendab, et Ansipil oli oma ametiaja jooksul täpselt üks kord aega ametiühingutega kohtuda. Kui alguses kohtusid nad vähemalt tööandjatega, siis lõpuks rauges ka see."

Peterson heitis eiramist ette ka ametnikele. "See tähendas, et ametnikkond teadis paremini kui turuosalised. Ma arvan, et neid vilju me naudime tänapäevalgi. Et ministeeriumitel on täiesti sõltumatu maailmavaade ja töökava ning seda ei kooskõlastata reaalsusega."

Ansip imestas, et Peterson teda võrdluses kasutas. „Peep Peterson võiks teada, et ma pole viis aastat enam peaminister, aga ikkagi olen ma võrdlusmaterjal ja selgub, et praegu on asi hulga paremaks läinud," sõnas ta. „Ma ei mäleta kui palju ma olen Peep Petersoniga kohtunud, aga erinevate ametiühingutega olen ikka kohtunud. Väide, et üks kord üheksa aasta jooksul ei pea paika."

Endine peaminister lisas, et ei soovi Petersoniga väitlema hakata, kuid tema hinnangul pole asjad paremaks läinud.