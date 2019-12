Anu Müürsepp pensionireformi analüüsist: mitmete järeldustega ei saa nõustuda

Mitmete järelduste tegemisel on lähtutud eeldusest, et põhiõiguste riivet õigustab riive või reformi legitiimne eesmärk. Tegelikult puudub reformi eelnõus ja seletuskirjas selgelt sõnastatud reformi eesmärk, mis raskendab põhiõiguste riive põhiseaduspärasuse analüüsi ning ei võimalda seega ka riive õigustamisel tugineda üksnes kaudselt tuletatud reformi eesmärkidele.

Ei saa nõustuda järeldusega, et II sambast väljamakse piirang 10 100 eurot ei riiva ebaproportsionaalselt II sambasse üle selle summa kogunud inimeste võrdsuspõhiõigust. Põhiõiguste riive on ebaproportsionaalne, kui esineb mõni teine sama eesmärki täitev, kuid põhiõigusi vähem riivav meede. Antud juhul oleks selliseks meetmeks näiteks reegel, et korraga on võimalik sambast välja võtta mingi protsent sambasse kogutud vahenditest. Selline lahendus tagaks kõikide II sambaga liitunute ühetaolise kohtlemise, sõltumata nende kogutu kogusummast.

Samuti on ekslik järeldus, et makstes isikule II sambast lahkudes välja nii isiku enda poolt sambasse makstud ühe kolmandiku (kaks protsenti isiku palga arvelt) kui ka riigi poolt lisatud kaks kolmandikku (sotsiaalmaksust lisatud neli protsenti) osa, tegutsetakse kooskõlas põhiseadusega. Riigi poolt ei ole lisatud II sambasse sotsiaalmaksu arvelt neli protsenti mitte isikutele mis tahes ajal vabaks kasutamiseks, vaid eesmärgiga, et need isikud koormaksid pensionieas vähem I sammast ja saaksid II samba arvelt kõrgemat pensioni.

Võimaldades peale isiku enda poolt II sambasse makstud osa välja võtta ka riigi tehtud sissemakstest kogunenud osa, koheldakse ebasoodsamalt II sambaga mitteliitunuid, kelle töötasudelt on samuti arvestatud ja makstud sotsiaalmaksu, kuid kes ei saa sotsiaalmaksust konkreetset protsenti rahana välja võtta.