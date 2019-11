Apollo Grupi juht: mina ei karda, et lumehelbekeste põlvkond viib meie riigi hävingusse

„Mina ei karda, et meie lumehelbekeste põlvkond oleks kuidagi hädas ja viiks meie riigi hävingukursile, kus kõik meie tööalased saavutused kuidagi kehvemaks läheks. Ma tean väga paljusid tublisid noori inimesi, kes meie ärides väga-väga tõsist tööd teevad – suhtlevad teinekord väga keeruliste klientidega, lahendavad väga erinevaid olukordi professionaalselt ja väga nutikalt,” kirjeldas augustikuust Apollo Gruppi juhtima asunud endine Coop Eesti juht Jaanus Vihand kolmapäeval toimunud tööinspektsiooni konverentsil, mis keskendus muutustele tööelus.

Vihand oli enne seda toonud näite ka hiljutisest KFC esimese söögikoha avamisest Ülemiste Keskuses, mis osutus enneolematult menukaks ja pani sealsed töötajad ka korralikult proovile. „Kujutage ette, milline suur koormus on see nendele töötajatele ja kui vaadata seda, kes on need inimesed, kes seal töötavad, siis need inimesed on keskmiselt 22 aastat vanad,” lausus Vihand.

KFC on üks üheksast ärisuunast, mis Apollo Grupi alla kuulub Apollo kino ja raamatupoodide, O'Learys spordibaaride, kohvi-, jäätise- ja mahlabaaride, Vapiano restoranide ja aasia toidu restoranide kõrval.

Kolmapäeval, 6. novembril toimunud tööinspektsiooni tööohutuse ja töötervishoiu alasel rahvusvahelisel konverentsil „Muutuste tuul tööelus“ kõneleti lisaks tööturu uuenemisele ka kümne aasta möödumisest töölepinguseadusest, mis on tänaseks ajale jalgu jäänud. Konverentsil tunnustati ka konkursi "Hea töökeskkond 2019" võitjaid.