Apotheka kett kaebab PERHist väljakolimise otsuse edasi

"Me ei saa sellise kohtuotsusega nõustuda, kavatseme selle vaidlustada. Oleme jätkuvalt veendunud, et õigus on meie poolel ja loodame, et teise astme kohus teeb teistsuguse otsuse," ütles Terve Pere Apteegi juhatuse liige Kadri Ulla.

Esmaspäeval avaldas kohus otsuse, et alates 14. maist peab ärimees Margus Linnamäele kuuluv Terve Pere Apteek maksma PERHile hüvitiseks 1207,30 eurot päevas kuni valduste üleandmiseni.

Kohus mõistis Terve Pere Apteegilt välja viivise põhinõudelt alates 29.11. 2017 kuni kohustuse täitmiseni, kokku 711 099,70 eurot.

Kohtuasja menetluskulud otsustas kohus jätta Terve Pere Apteek OÜ kanda.

Vaidlus algas 2017. aastal, kui PERHi apteegipinna konkursi võitis Benu Apteek Eesti OÜ, ent pikki aastaid pinda hõivanud Apotheka sellega ei leppinud.

Alguses paistis, et apteegi tegevuse võib lõpetada ravimiamet, kes peatas Apotheka tegevusloa, mistõttu oli äri sunnitud mõneks päevaks uksed sulgema. Apteek aga vaidlustas ravimiameti otsuse halduskohtus ja jäi seal võitjaks. Amet küll kaebas asja edasi ringkonnakohtusse, ent jäi ka seal kaotajaks. Mullu suvel otsustas ravimiamet võitluse Apotheka tegevusloa üle pooleli jätta ja jätta riigikohtusse pöördumata.