Apple sulgeb koroonaviiruse tõttu kõik kauplused väljaspool Hiinat

Avatuks jäävad veebikauplus ning Apple Store’i äpp, kirjutab CNBC.

Apple juhatuse esimees Tim Cook teatas, et sammud astutakse Hiinast saadud õppetundide põhjal. Sealt saadud õppetund kinnitab, et kõige efektiivsem viiruse leviku piiramise meede on tiheduse vähendamine ning sotsiaalse vähemaa suurendamine.

„Kuna teistes riikides nakatunute arv kasvab, astume samme, et oma meeskonnaliikmeid ning kliente kaitsta,“ kirjutas Cook blogis.

Cook märkis, et tehnoloogiagigandi kontorid väljaspool Hiinat lähevad üle paindlikule töökorraldusele, mis tähendab, et kui töö lubab, minnakse üle kaugtööle. Nende töötajate puhul, kellel see ei ole võimalik, suurendatakse töökohal personaalset ruumi.

Kõikides Apple kontorites viiakse läbi põhjalik puhastus ning rakendatakse tervisekontrolli ning temperatuuri mõõtmise meetmeid.

Kõikidele tunnipalgaga töötajatele makstakse palga varasematel tingimustel ehk täistööaja eest. Samuti võivad töötajad jääda koju enda ning lähedaste tervise eest hoolitsema.